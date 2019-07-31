رياضة | نجم ريال مدريد يتخذ قراره المصيري ويقف في وجه زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يتخذ قراره المصيري ويقف في وجه زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحافة اليوم الأربعاء أن جناح ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، يعتزم الصمود في صفوف "الملكي" ويراهن على رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أو إقالته من الإدارة الفنية للفريق.

وأشارت صحيفة إيفنينغ ستاندارد الإنجليزية إلى أن المهاجم الويلزي يعتقد أنه إذا صمد أمام الرياح المطالبة برحيله في الريال مزيداً من الوقت، فإن زيدان سيرحل قريباً من النادي وسيستعيد بذلك الويلزي مكانته في الفريق.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أن المدرب الفرنسي قال بشكل مباشر وغير مباشر إن "بيل لا يدخل ضمن خططه، وإنه ينتظر رحيل اللاعب في أقرب وقت، مضيفة أن زيدان أصبح لديه الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بالصفقات وكان ينتظر استبعاد الجناح الويلزي الذي كان على رأس قائمة المستبعدين لديه".

وعلى الرغم من ذلك، صمد اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً ولا يزال يدافع عن قميص "الميرينغي".

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وبحسب صحيفة ايفنينغ ستاندارد فإن بيل الذي رفض عرض لانتقاله إلى الدوري الصيني، يعتقد أن زيدان لن يبقى طويلاً على رأس الإدارة الفنية للريال وأنه قد يرحل عن سانتياغو بيرنابيو في ديسمبر (كانون الأول) المقبل كحد أقصى.

وألمحت الصحيفة الكاتالونية إلى أن رصيد زيدان لدى مشجعي الريال تراجع عقب السقوط المدوي أمام أتلتيكو مدريد 3-7 في الودية التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية.

كما ذكرت الصحيفة بأن رئيس ريال مدريد، فلورنتينيو بيريز، لا يرحم أي مدرب أياً كان حين تتعاقب النتائج السيئة، مذكرة بما حدث مع المدربين السابقين للريال قبل عودة زيدان.