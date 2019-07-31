رياضة | عاجل.. إيقاف تنفيذ لائحة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيقاف تنفيذ لائحة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق عن صدور قرار من جانب محكمة القضاء الإداري بوقف العمل بلائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك.

وتابع "القرار جاء بعدم سريانها فى الأشكال المقام من السيد ممدوح عباس ضد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك".