رياضة | الكشف عن قائمة المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم THE BEST

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن قائمة المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم THE BEST والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم للعام 2019.

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وأعلن حساب "فيفا" بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أسماء المرشحات الـ12 كالآتي:

(الانجليزية لوسي برونز، الأمريكية جولي إرتز، النرويجية كارولين هانسن، النرويجية آدا هيجربرج، الفرنسية أماندين هنري، الأسترالية سامانثا كير، الأمريكية روز لافيل، الهولندية فيفيان ميديما، الأمريكية أليكس مورجان، الأمريكية ميجان رابينو، الفرنسية ويندي ريناد، الانجليزية إيلين وايت.

بينما جاءت قائمة المرشحات لجائزة أفضل مدرب كالآتي: (ميلينا بيرتوليني، جيل إليس، بيتر جيرهاردسون، فوتوشى أيكيدا ، أنتونيا ايز، جو مونتيمورو، فيل نيفيل، رينالد بيدروس، بول رايلي سارينا ويجمان).