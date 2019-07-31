رياضة | عاجل.. محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة اللاعبين المرشحين للجائزة أفضل لاعب في العالم لعام ٢٠١٩ THE BEST.‬



‫وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول بعدما قاد فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وحصوله على هدّاف الدوري الإنجليزي مناصفة مع ساديو ماني وأوباميانج.‬

وضمت القائمة كل من محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، فرينكي دي يونج، ماتياس دي ليخت، إيدين هازارد، هاري كين، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، فيرجيل فان ديك.

وكان صلاح قد قدم مستوى رائع مع الريدز في الموسم الماضي، وتوج بلقب هداف البريمير ليج برصيد 22 هدف، وقاد فريقه للقب دوري الأبطال.