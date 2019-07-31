رياضة | سمسم شفيق في مران نادي الحمام المطروحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمسم شفيق في مران نادي الحمام المطروحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام سمسم شفيق المطرب المشهور بزيارة نادي الحمام الرياضي وحضر تدريب الفريق وتم إستقباله من قبل مجلس إدارة نادي الحمام وبعض الجماهير بحفاوة علي هامش المران الذي أقيم اليوم.

ويرتبط شفيق بعلاقة صداقة مع أحمد فكري الصغير المدير الفني لفريق الحمام والذي أبدي سعادته بزيارة صديقه اليوم.

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ويواصل نادي الحمام تدريباته اليومية صباحا ومساء في الأسبوع الثاني من فترة الإعداد التي بدأها النادي يوم 20 من الشهر الجاري.

ويقوم النادي بإختبار عدد من اللاعبين بناء علي الخطة الموضوعة من المدير الفني برؤية اللاعبين المعروضين علي النادي والتي تنتهي بنهاية هذا الأسبوع.

ويسعي مجلس إدارة النادي في إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد.