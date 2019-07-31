رياضة | في خطاب لأبو ريدة: إنفانتينو يهنئ مصر بتنظيم البطولة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في خطاب لأبو ريدة: إنفانتينو يهنئ مصر بتنظيم البطولة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التهنئة للحكومة المصرية و اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على نجاح البطولة بمشاركة 24 منتخبا.

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جاء ذلك في خطاب أرسله أنفانتينو لأبو ريدة الذي أضاف فيه: أتوجه بالشكر لجميع الذين عملوا بجهد لتنظيم هذه البطولة في أقل من 5 اشهر في المدن المستضيفة للبطولة الإسكندرية ، القاهرة ، الاسماعيلية والسويس، فقد ساهموا جميعًا في حدث رائع لا ينسى، وكان ذلك بفضل تفانيكم وعملكم الشاق جميعاً لتصبح هذة النسخة رقم 32 ناجحة نجاحاً باهراً

وقال أنفانتينو في خطابه: أود أيضا أن أشكركم على كل تلك اللحظات الجميلة والمبهجة التي تشاركناها سوياً بالقاهرة و التى سوف تظل طويلاً فى قلوبنا و بالنيابة عن جميع اعضاء وفد الفيفا اود ان اشكركم على حسن الاستقبال و الضيافة كما اعتدنا منكم ، و أتطلع إلى رؤيتكم مرة أخرى قريبا.