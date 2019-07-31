رياضة | أهلي جدة يكشف حقيقة تعاقده مع ثنائي منتخب مصر في الميركاتو الصيفي

قال السيد "عبد العزيز المهدي" مدير المركز الإعلامي في نادي أهلي جدة، بأن النادي الأهلي لديه رغبة قوية في الحصول على خدمات مدافع أجنبي في الفترة المقبلة، وذلك بناءًا على رغبة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للأهلي في الوقت الحالي.

وفي تصريحات تليفزيونية حول هذا الأمر، قال المهدي: " ثنائي دفاع منتخب مصر محمود علاء لاعب الزمالك المصري، وكذلك أحمد حجازي لاعب ويست بروميش ألبيون كانا بين عدد من اللاعبين المرشحين للانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الحالي، ولكن لم ندخل مع أيًا منهما في مفاوضات رسمية حتى هذه اللحظة".

وأشار مدير المركز الإعلامي لنادي أهلي جدة، بأن النادي قد صرف نظر عن التعاقد مع مدافع الزمالك "محمود علاء"، ولكن بالنسبة لأحمد حجازي، فهو مدافع مميز ولاعب كبير في أوروبا على حد وصف "المهدي" ولكن حتى الآن لا توجد أي مفاوضات رسمية بينه وبين النادي.