رياضة | لاسارتي يغازل أحمد الشيخ بقيده في القائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يغازل أحمد الشيخ بقيده في القائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة ستظهر بقائمة الفريق، والتي سيتم الكشف عنها اليوم لقيدها إفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي"، إن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، يدرس قيد أحمد الشيخ، ضمن قائمة الفريق الإفريقية.

وأضاف المصدر أن هناك مفاضلة بين أكثر من لاعب للدخول بالقائمة الإفريقية، مؤكدا أن أحمد الشيخ أصبح يتصدر المشهد بصورة كبيرة، وسيتم حسم أمره خلال الساعات المقبلة.

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وتابع المصدر، لاسارتي يعتبر الشيخ، واحدا من أهم أعمدة الفريق المستقبلية، ولا ينوي رحيله خلال الانتقالات الصيفية الجارية، حتى في حالة خروجه من القائمة الإفريقية.

وارتبط اسم الشيخ بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال الانتقالات الجارية بعد خروجه من مباريات فريقه بأغلب فترات الموسم المنقضي.

ويستعد الجهاز الفني للإعلان عن قائمة الفريق الإفريقية الأولى، اليوم ولتى سيتم ارسالها اليوم للاتحاد الإفريقى "الكاف".

ويلتقي الأهلي إطلع بره الجنوب سوداني، يوم 11 أغسطس المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.