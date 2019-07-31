رياضة | الجبلاية تخاطب المصري لإنهاء أوراق وادي المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تخاطب المصري لإنهاء أوراق وادي المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، للتقدم بأوراق الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، والتي تثبت حصوله على الجنسية المصرية.

وكان الفريق البورسعيدي، تقدم بطلب رسمي بقيد اللاعب واعتباره محليا بكشوفات الجبلاية، عقب حصوله على الجنسية المصرية بصفة رسمية خلال الساعات الماضية.

ويسابق مسؤولو المصري، الزمن خلال الساعات الجارية لأستخراج بطاقة الرقم القومي لمحمود وادي من أجل قيده اليوم في قائمة الفريق استعدادا للبطولة الكونفدرالية.

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وخاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مرانا شاقا تحت إشراف الكابتن مصطفى كمال، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وحرص كمال، على عقد جلسة مع حراسه في بداية المران، قبل أن يخصص لهم فقرات تدريبية بشكل منفرد، قبل الدخول للمشاركة في تقسيمة الفريق الختامية.

وكان الفريق، أدى مرانه الصباحي تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني، على ملعب الفريق، استعدادا لمنافسات بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

بينما واصل البوركينابي سعيدو سينبوري برنامجه التأهيلي، تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور هشام مصطفى، طبيب الفريق، للتعافي من إصابته الأخيرة.

ويستعد المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" الشهر المقبل.