رياضة | بعد قرار "الكاس".. موعد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرار "الكاس".. موعد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" فوز نادي الترجي التونسي بطولة دوري أبطال إفريقيا ليواجه الزمالك بطل الكونفيدرالية في لقاء السوبر الإفريقي.

وحدد الاتحاد الإفريقي منتصف أغسطس المقبل ليكون موعدًا لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في دولة الإمارات

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وتشهد مباراة السوبر الإفريقي ظهور صفقات الزمالك الجديدة محمود عبد الرازق شيكابالا، وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم، ومحمد عبدالشافي، ومصطفى محمد، وكريم بامبو، وإسلام جابر، ومحمد ابو جبل، ومحمد عواد، ومحمد صبحي