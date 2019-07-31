شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: العودة للزمالك أهم خطوة في حياتي..وسنحسم الدوري مبكراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب محمود عبدالرازق «شيكابالا» عن سعادته بالعودة من جديد لصفوف نادي الزمالك، وقال اللاعب «عدت لبيتي من جديد وهذه هي أهم خطوة في حياتي منذ فترة».



وتابع «أشكر رئيس النادي المستشار مرتضى منصور على قرار العودة وعلى الوقوف بجانبي فاللعب في الزمالك يختلف عن أي نادي وأمر رائع أن تتواجد في بيتك من جديد».



وأضاف: «الصفقات الجديدة التي نجح الزمالك في حسمها كلها صفقات رائعة، سنتحد جميعا في الفريق ونتكاتف في الموسم الجديد من أجل تحقيق اللقب وسنحقق الدوري بإذن الله وتعويض الخسارة الأخيرة لأسهل دوري بعد الظلم الذي تعرضنا له، وأعد الجماهير بأن الموسم الجديد مختلف وسنحسم كل شئ مبكرا».