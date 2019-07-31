شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يعلن تأييد المحكمة الرياضية لتتويجه بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت المحكمة الرياضية حكمها بتأكيد تتويج نادي الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، حسب الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي.

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ويلغي حكم المحكمة الرياضية حكم اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي، والذي أقر بإعادة المباراة النهائية على أرض محايدة.

وكانت الأزمة قد انطلقت أثناء مباراة الإياب بتونس وبينما يتقدم الترجي بهدف نظيف، حين ألغى الحكم بكاري جاساما هدفًا للوداد، ليطالب لاعبو الفريق المغربي بالعودة لتقنية الفيديو ليكتشفوا أنها لا تعمل.



ورفض الفريق المغربي استكمال المباراة، ولم تنجح تدخلات رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد في حل الأزمة لينهي الحكم المباراة بعد انتظاره المدة القانونية في أرض الملعب، ليعلن بعدها تتويج الترجي باللقب.