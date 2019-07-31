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الكشف عن المرشحات لأفضل لاعبة في العالم

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم، عن العام الجاري 2019.

 

ونشر حساب فيفا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة المرشحات الـ12 وهن:

الإنجليزية لوسي برونز - الأمريكية جولي إرتز – النرويجية كارولين هانسن - النرويجية آدا هيجربرج – الفرنسية أماندين هنري – الأسترالية سامانثا كير - الأمريكية روز لافيل – الهولندية فيفيان ميديما – الأمريكية أليكس مورجان – الأمريكية ميجان رابينو – الفرنسية ويندي ريناد – الإنجليزية إيلين وايت.

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وأشار موقع الفيفا، إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزة بالجائزة خلال حفل سيتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر / أيلول المقبل.

 

وتم اختيار اللاعبات بناء على تقييمهن في الفترة من 25 مايو / أيار 2018 حتى 7 يوليو / تموز 2019.

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