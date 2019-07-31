احتجاجات غيرت لوائح قيد اللاعبين في الدوري السعودي

شهد الدوري السعودي الموسم الماضي، نسخة استثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يتوج النصر باللقب، بعد صراع كان أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية مع منافسه التاريخي الهلال.

وكانت النسخة الماضية، استثنائية في كل شيء، على صعيد الدعم المقدم من هيئة الرياضة، الذي مكن الأندية من التعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب، مثلوا إضافة حقيقية للمسابقة، وأثروا التنافس الفني.

لكن على صعيد خاص تميزت النسخة الماضية من الدوري باحتجاجات عدة، كان أبرزها من جانب الهلال والنصر، غيرت في وقت لاحق لوائح الدوري.

وكان الهلال قد اعترض على السماح للاعبين هواة بالمشاركة في مسابقة محترفة، عندما احتج على مشاركة اللاعب محمد القرني المسجل كهاوٍ في سجلات فريق الوحدة، وشارك في مباراة الفريقين بالدور الثاني وانتهت بالتعادل 1-1.

لاحقا رفض اتحاد الكرة السعودي عبر لجانه المختصة، احتجاج الهلال، الذي صعد مسؤولوه الأمر للاتحاد الدولي، ورد الأخير بالقول إن القضية في الأساس "شأن محلي" قبل أن ينوه بعدم جواز مشاركة الهواة في المسابقات المحترفة.

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بعدها قرر الاتحاد السعودي منع قيد اللاعبين الهواة في دوري المحترفين، ووزع تعميما بهذا المعنى على الأندية.

الاحتجاج الثاني الذي شهدته النسخة الماضية من الدوري السعودي، كان من نصيب نادي النصر الذي انتقد السماح للاعبين حاملي جواز السفر السعودي باللعب كمواطنين سعوديين، وكان ذلك عقب مباراة العالمي والوحدة في الجولة 11 من الدوري، وانتهت لصالح الأخير 2-1.

وقدم النصر عقب تلك المباراة مذكرة احتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم حول إشراك نادي الوحدة لاعبين من مواليد المملكة العربية السعودية في المباراة، بالمخالفة للوائح الاتحاد.

وأشرك نادي الوحدة اللاعب علي النمر في الشوط الثاني إلى جانب أحمد عبده الذي دخل المباراة أساسيا، وهو ما رأته إدارة النصر مخالفا للوائح، خاصة أن اللاعبين من فئة المواليد، ويحملان جواز سفر سعودي، للسماح لهما بتمثيل المنتخبات السعودية.

وأمام هذا الجدل يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليا إمكانية منع اللاعبين المواليد من التسجيل بالجواز السعودي واشتراط البطاقة الوطنية (الأحوال المدنية) للتسجيل كلاعبين سعوديين.