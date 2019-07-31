تقارير: إيفرا يتدخل لإقناع ديبالا بالانتقال لليونايتد

تدخل باتريس إيفرا أسطورة مانشستر يونايتد السابق، لإقناع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس بالانتقال لصفوف الشياطين الحمر في الصيف الجاري.

صحيفة "ديلي ميل" نقلاً من "لاجازيتا ديلو سبورت"، أكدت أن إيفرا تدخل لإقناع ديبالا بالانتقال لفريق مانشستر يونايتد بعدما تحدث معه هاتفيًا.

وأشارت تقارير صحفية في الساعات الماضية إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس من خلال رحيل روميلو لوكاكو لفريق "السيدة العجوز" مقابل التعاقد مع ديبالا.

وتأتي تدخلات إيفرا مع ديبالا من أجل إقناع اللاعب بالتوقيع لليونايتد حيث لا يرغب الأرجنتيني في الغياب عن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا وهذا ما يعاني منه الفريق الإنجليزي في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن نادي توتنهام أبدى رغبته في التعاقد مع ديبالا حيث ينوي "السبير" تقديم عرضًا ماليًا يقدر بـ80 مليون جنيه إسترليني بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية إنجليزية.