رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع دودي الجباس

أعلن نادي بيراميدز، تعاقده مع اللاعب دودي الجباس مهاجم ناديي وادي دجلة وليرس البلجيكي سابقًا، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر بيراميدز بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، كشف خلاله عن توقيع الجباس على عقود انتقاله للفريق دون الكشف عن مدة التعاقد.

وسبق لبيراميدز أن أعلن عن تعاقده مع عدد من لاعبي الخط الهجومي من قبل، بعدما حصل على توقيع أحمد علي وجون أنطوي وإسلام عيسى.

كما أعلن بيراميدز من قبل عن التعاقد مع محمد عطوة، محمود حمادة وطارق طه، قبل أن يكشف عن تعاقده مع دودي الجباس في سابع صفقاته.

ويستعد بيراميدز في الفترة الحالية لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها المقبلة.