تقارير: برشلونة يستعد لتقديم "عرض رسمي" لضم نيمار

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لتقديم عرض رسمي أول لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

نيمار ارتبط بالعودة إلى ملعب كامب نو مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع توتر العلاقة بينه وبين ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.

وبحسب ما أشارت إليه "سبورت" فإن برشلونة يتطلع لتأمين صفقة نيمار مع باريس سان جيرمان وإثبات جيدته لضم البرازيلي.

وكيل اللاعبين بيني زهافي عمل كوسيط في المفاوضات الأولية بين الناديين، ومع ذلك لم تتقدم المحادثات بشكل جيد بسبب تغير موقف باريس سان جيرمان الذي رفض الدخول في صفقات تبادلية وتمسك بحصوله على 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الذي دفعته إدارة النادي الباريسي في 2017 لضم نيمار من برشلونة.

ولفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن باريس سان جيرمان لن يغلق باب المفاوضات على الفور لأن ذلك سيخلق مشكلة كبيرة مع نيمار الذي أكد في أكثر من مناسبة رغبته في العودة إلى كامب نو.