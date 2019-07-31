عاجل.. المحكمة الرياضية تعلن الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الأربعاء، إبطال قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وتنصيب الترجي الرياضي التونسي بطلًا لدوري الأبطال للعام الثاني على التوالي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الترجي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نبأ عاجلًا قالت فيه "رسمي: التاس يعلن الترجي التونسي بطل إفريقيا".

وألغى حكم المحكمة الرياضية الدولية "تاس"، قرار المكتب التنفيذي للكاف، والذي رفض سابقًا احتساب اللقب للنادي التونسي، وقرر إعادة مباراة إياب النهائي أمام الوداد المغربي في دولة أوروبية، ليعود اللقب مرة أخرى إلى الترجي.

وبذلك القرار تضع المحكمة الرياضية، نقطة النهاية في مسلسل الصراع الطويل، على لقب دوري أبطال أفريقيا 2018-2019، والذي شهد جدلًا واسعًا وأحداثًا مشتعلة بين الترجي والوداد.

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وبناء على ذلك القرار، ينتظر الترجي مواجهة قوية أمام الزمالك المصري، على لقب السوبر الأفريقي، الذي يقام يوم 18 أغسطس / آب المقبل، بالإمارات العربية المتحدة.

وكان الوداد المغربي، قد رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 31 مايو / آيار الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو.

وألغى جاساما اللقاء، وكان الترجي متقدمًا بهدف الجزائري يوسف بلايلي، ليعلن كاف بعدها تتويج الفريق التونسي باللقب القاري، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للكاف في فرنسا، ويعلن إعادة اللقاء في ملعب محايد وهو ما دفع نادي الترجي للتقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية.