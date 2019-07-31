شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف راتب محمد عواد مع الزمالك وسر الـ 2 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، راتب محمد عواد حارس مرمى الزمالك الجديد، مع القلعة البيضاء، خلال مدة تعاقده مع الفريق الأبيض.



محمد عواد

وانتقل محمد عواد لصفوف الزمالك نظير سداد القلعة البيضاء، 35 مليون جنيه بخلاف انتقال الثنائى محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مدبولى لصفوف الإسماعيلى على سبيل البيع النهائى.



عواد

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كشف مصدر مطلع فى صفقة انتقال محمد عواد لصفوف الزمالك، الراتب السنوى لحارس الإسماعيلى السابق داخل القلعة البيضاء الذى تم الاستقرار عليه خلال المفاوضات طوال الأيام الماضية.



صبحى وجابر وعواد

أوضح المصدر أن محمد عواد طلب تقاضى 9 ملايين جنيه سنويا من الزمالك فى بداية المفاوضات لكن بعد وصول سعر الصفقة إلى 35 مليون جنيه بخلاف رغبة مسئولو القلعة البيضاء لتحديد سقف محدد لرواتب اللاعبين تم تخفيض الراتب مليونى جنيه سنويا ليصبح 7 ملايين جنيه.



صفقات الزمالك الجديدة

بذلك يتساوى محمد عواد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك، الذى يتقاضى نفس المبلغ المذكور بعد تجديد عقده بشكل رسمى خلال الشهور القليلة الماضية.