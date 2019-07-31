شكرا لقرائتكم الجماهير تفضل رحيل لاسارتى عن الأهلى بـ62% فى استطلاع الخليج 365... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحبت جماهير النادى الأهلى برحيل الأوروجويانى مارتن لاسارتى عن الفريق، قبل بداية الموسم الجديد. وكان الأهلى توج بلقب الدورى المصرى للمرة الـ41 فى تاريخه بعدما أنهى الموسم متفوقا على الوصيف نادى الزمالك بـ8 نقاط، كما حقق الفوز على الزمالك فى مباراة القمة التى اختتم بها الموسم بهدف نظيف أحرزه على معلول. واختار جمهور الأهلى فى اسطلاع الخليج 365 لسؤال هل تؤيد رحيل لاسارتى بعد التتويج بالدورى، يجب رحيله بنسبة 62%، فيما أفضل استمراره بنسبة 38%.

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