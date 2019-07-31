شكرا لقرائتكم شيكابالا لـ"الخليج 365": عودتى للزمالك أفضل قرار فى حياتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمود عبد الرزاق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك عن سعادته الكبيرة بقرار مرتضى منصور رئيس النادي بشأن عودته مرة أخرى لصفوف الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال شيكابالا لـ"الخليج 365": "أسعد قرار في حياتي، وأتمني أن أكون عند حسن ظن الجماهير ومجلس الإدارة". كان مرتضى منصور قرر إعادة شيكابالا إلى صفوف الزمالك لقيادته في الموسم الجديد عقب نهاية إعارته فى اليونان. Advertisements وأعلن مرتضي منصور فى مؤتمر صحفى اليوم التعاقد مع 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى الجارى وهم : محمد صبحي حارس بتروجيت والمنتخب الأولمبي ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عواد حارس الإسماعيلي لتدعيم حراسة المرمى ومحمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السابق وعودة مصطفى محمد بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا وانضمام كريم بامبو لاعب الإسماعيلى وإسلام جابر لاعب مصر المقاصة وأشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى ومحمد أوناجم لاعب الوداد المغربى.

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