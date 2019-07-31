شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن رفض رحيل طارق حامد و فرجاني ساسي رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رفضه رحيل الثنائى فرجانى ساسى و طارق حامد لاعبا وسط القلعة البيضاء، بعد ذكر أسماء الثنائى ضمن قائمة لاعبى الموسم الكروى الجديد.

وشهدت الفترة الماضية، الحديث عن مصير فرجانى ساسى وطارق حامد مع الزمالك بعد تلقى الثنائى العديد من العروض للرحيل خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

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وسبق وأعلن ساسى وحامد أن مصيرهما سيكون فى يد مجلس إدارة نادي الزمالك قبل تأكيد مرتضى منصور خلال مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء تواجد اللاعبان ضمن قائمة الموسم المقبل.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.