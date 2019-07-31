الارشيف / اخبار الرياضه

الزمالك يعلن رفض رحيل طارق حامد و فرجاني ساسي رسميا...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن رفض رحيل طارق حامد و فرجاني ساسي رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رفضه رحيل الثنائى فرجانى ساسى و طارق حامد لاعبا وسط القلعة البيضاء، بعد ذكر أسماء الثنائى ضمن قائمة لاعبى الموسم الكروى الجديد.

383cfc8f19.jpg

وشهدت الفترة الماضية، الحديث عن مصير فرجانى ساسى وطارق حامد مع الزمالك بعد تلقى الثنائى العديد من العروض للرحيل خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

Advertisements

201907100237553755.jpg

وسبق وأعلن ساسى وحامد أن مصيرهما سيكون فى يد مجلس إدارة نادي الزمالك قبل تأكيد مرتضى منصور خلال مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء تواجد اللاعبان ضمن قائمة الموسم المقبل.

01f71e2859.jpg

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن رفض رحيل طارق حامد و فرجاني ساسي رسميا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا