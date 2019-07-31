دونجا يوقع للإسماعيلى 3 مواسم...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، قيام محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الفريق، عقود انتقاله لصفوف النادي الإسماعيلي بشكل نهائى لمدة 3 مواسم قادمة. وقضى دونجا الموسم الماضى معارا ضمن صفوف الإسماعيلى، مع وضع بند يتيح لمسئولي قلعة الدراويش الإبقاء على اللاعب حال الاتفاق مع نادي الزمالك وموافقة اللاعب. Advertisements ويأتى انتقال دونجا لصفوف الإسماعيلى ضمن صفقة انتقال محمد عواد حارس الدراويش لصفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفى الجارى. وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.

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