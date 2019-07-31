شكرا لقرائتكم الفخرانى مدرباً لمنتخب شباب كرة اليد بـ"الألعاب الإفريقية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد كرة اليد على تولى هانى الفخرانى المدرب العام القيادة الفنية لمنتخب الشباب فى دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 19 و حتى 31 أغسطس المقبل. يأتى تولى الفخرانى المهمة الفنية لمنتخب الشباب فى ظل رحيل طارق محروس لقيادة فريق أهلى جدة السعودى بداية من الموسم الجديد . Advertisements ومن المنتظر أن يتم تدعيم منتخب الشباب بعدد من عناصر الخبرات من المنتخب الأول فى دورة المغرب . يذكر من منتخب الشباب توج ببرونزية كأس العالم للشباب التى إختتمت بأسبانيا مؤخرا بالفوز على البرتغال بنتيجة 37 / 27 .

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