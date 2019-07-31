شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدى يخاطب الجبلاية لقيد الفلسطينى وادى كلاعب محلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مسئولو النادي المصري البورسعيدى بخطاب لاتحاد الكرة من أجل قيد مهاجم الفريق الفلسطيني محمود وادي كلاعب مصري بعد حصوله علي الجنسية المصرية. وطلب مسئولو اتحاد الكرة من النادي المصري الحصول علي الأوراق الخاصة التي تثبت حصول وادي علي الجنسية المصرية. Advertisements ويسابق مسئولو المصري الزمن خلال الساعات الجارية لأستخراج بطاقة الرقم القومي لمحمود وادي من أجل قيده اليوم في قائمة الفريق استعدادا للبطولة الكونفدرالية. المصري البورسعيدي،محمود وادي،اتحاد الكرة،صفقات المصرى،الجبلاية

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