شكرا لقرائتكم أحمد مدبولى يودع الزمالك بعقد 4 مواسم مع الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم الخليج 365، قيام أحمد مدبولي صانع ألعاب الزمالك، بالتوقيع على عقد لمدة 4 مواسم قادمة مع النادي الإسماعيلى. وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انتقال أحمد مدبولى لصفوف النادي الإسماعيلي ضمن صفقة انتقال محمد عواد حارس الدراويش للقلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى الجارى. Advertisements وانتقل محمد عواد لصفوف الزمالك نظير سداد القلعة البيضاء، 35 مليون جنيه بخلاف انتقال الثنائى محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مدبولى لصفوف الإسماعيلى على سبيل البيع النهائى. وقام محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الزمالك، بتوقيع عقود انتقاله لصفوف النادي الإسماعيلي بشكل نهائى لمدة 3 مواسم قادمة. وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.

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