شكرا لقرائتكم طاقم حكام تونسي لمواجهة الزمالك وديكادا الصومالى بدروى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي الزمالك إخطارا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، بأسماء حكام مباراة الفريق الأبيض وديكادا بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. واختار الكاف طاقم حكام تونسي بقيادة الحكم يسري بوعلي لإدارة المباراة، على أن يعاونه أيمن إسماعيل وفوزي الجريدي، والحكم الرابع وليد الجريدي، وسيراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص. Advertisements ويخوض الزمالك مباريات دوري أبطال إفريقيا بصفته وصيف الدوري المصري الممتاز في النسخة الحالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم حكام تونسي لمواجهة الزمالك وديكادا الصومالى بدروى أبطال أفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.