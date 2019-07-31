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شكرا لقرائتكم سموحة يكثف مفاوضاته لخطف مهاجم بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحاول مسئولو سموحه تدعيم مركز رأس الحربة بلاعب جيد من أجل العودة للمنافسة على الدورى من جديد فى الموسم المقبل والظهور بشكل جيد فى ظل تواجد حسام حسن على رأس القيادة الفنية للفريق السكندرى.
كان سموحة تعاقد مع ثنائى الزمالك أحمد داوودا وعمر صلاح فى صفقة تبادلية بعد رحيل محمد أبو جبل حارس الفريق السكندرى للزمالك ، فى الوقت الذى تعاقدت فيه الإدارة مع الهانى سليمان حارس مرمى الإتحاد السكندرى السابق فى صفقة انتقال حر.
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