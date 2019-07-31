شكرا لقرائتكم سموحة يكثف مفاوضاته لخطف مهاجم بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثف نادي سموحة فى مفاوضاته مع أحمد عفيفى مهاجم بتروجت من أجل التعاقد معه خلال الميريكاتو الصيفى الحالى لتدعيم الجانب الهجومى للفريق السكندرى. ويحاول مسئولو سموحه تدعيم مركز رأس الحربة بلاعب جيد من أجل العودة للمنافسة على الدورى من جديد فى الموسم المقبل والظهور بشكل جيد فى ظل تواجد حسام حسن على رأس القيادة الفنية للفريق السكندرى. Advertisements كان سموحة تعاقد مع ثنائى الزمالك أحمد داوودا وعمر صلاح فى صفقة تبادلية بعد رحيل محمد أبو جبل حارس الفريق السكندرى للزمالك ، فى الوقت الذى تعاقدت فيه الإدارة مع الهانى سليمان حارس مرمى الإتحاد السكندرى السابق فى صفقة انتقال حر.

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