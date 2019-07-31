شكرا لقرائتكم ياتيشرت العمر يا أبيض.. أول صورة لـ محمد عواد مع قميص الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك الجديد صورته مع قميص فريقه الجديد بعد إتمام تعاقده رسميا والإعلان عن الصفقة فى مؤتمر صحفى. وانضم عواد للزمالك بعد صراع كبير مع إدارة الإسماعيلى، حيث نجح الأبيض فى التعاقد معه لمدة 5 سنوات مقبلة، مقابل سداد الزمالك 35 مليون جنيه بالإضافة إلى اثنين من اللاعبين الذين سينضمون للإسماعيلى، ومازالت مفاوضات الدراويش مع أحمد مدبولى ومحمود دونجا ومحمد حسن للحصول على رغبة اثنان منهما. Advertisements

محمد عواد كان مرتضي منصور أعلن فى مؤتمر صحفى صباح اليوم التعاقد مع 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى الجارى وهم : محمد صبحي حارس بتروجت والمنتخب الأولمبي ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عواد حارس الإسماعيلي لتدعيم حراسة المرمى ومحمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السابق وعودة مصطفى محمد بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا وانضمام كريم بامبو لاعب الإسماعيلى وإسلام جابر لاعب مصر المقاصة وأشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى ومحمد أوناجم لاعب الوداد المغربى.

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