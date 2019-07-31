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شكرا لقرائتكم قفشة يتمسك بالأهلي ويرفض الزمالك فى جلسة نص الليل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت الساعات القليلة الماضية، جلسة تفاوضية بين أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي، وبعض مسئولي نادي بيراميدز، لحسم صفقة انتقال محمد مجدى قفشة لاعب الأخير لصفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
وشهدت الجلسة تمسك قفشة بالانتقال لصفوف النادي الأهلي، ورفضه عرض نادي الزمالك الذى طلب ضم اللاعب بشكل رسمى.
وأكد قفشة لمسئولي بيراميدز رغبته فى الانتقال لصفوف الأهلي، بالموسم الكروي الجديد، رغم تلقيه مفاوضات رسمية من مسئولي نادي الزمالك لضمه فى الميركاتو الصيفى الجارى لكن لا يزال اللاعب يتمسك بموقفه ويرفض اللعب سوى للأهلي.
ورفض قفشة يكون طرفا فى الاتفاق المبدئى بين مسئولي الزمالك وبيراميدز بخصوص انتقال إبراهيم حسن لاعب القلعة البيضاء لبيراميدز مع ترحيب الأخير بانتقال قفشة للأبيض لكن اللاعب أبدى رغبة مخالفة بتأكيده التمسك باللعب للنادي الأهلي فقط.
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