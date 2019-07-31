شكرا لقرائتكم غموض حول احتراف محمود علاء بالدوري السعودي .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، استمرار محمود علاء مدافع الفريق فى قائمة الموسم الكروى الجديد، بعد ذكر أسم اللاعب الدولى خلال مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة ضمن القائمة.

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وشهدت الفترة الماضية، تلقى محمود علاء عدة عروض للرحيل عن الزمالك أبرزها من الدوري السعودي بعدما أبدت أندية الهلال وأهلي جدة واتحاد جدة رغبة فى التعاقد مع المدافع بعد تألقه الملفت فى الموسم الماضى واحتلاله صدارة هدافى فريقه بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.