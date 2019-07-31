صفقات الزمالك فى 10 صور...

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جدة - عمرو شويل رصدت كاميرا الخليج 365، صور المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك، استعدادا للموسم الكروى الجديد. وأقيم مؤتمر الزمالك، بحضور الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.

إسلام جابر

أشرف بن شرقى

شيكابالا

كريم بامبو Advertisements

محمد أبو جبل

محمد أوناجم

محمد صبحى

محمد عبد الشافى

محمد عواد

مصطفى محمد

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