شكرا لقرائتكم الألماني شميت يترك تدريب بكين غوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد متحدث عن نادي بكين غوان الصيني لكرة القدم يوم الأربعاء فسخ العقد بين النادي والمدرب الألماني روجر شميت المدير الفني للفريق.

وكانت صحيفة "كيكر" الألمانية الرياضية أشارت في وقت سابق إلى أن النادي الصيني فسخ العقد مع شميت (52 عاماً) رغم تحقيق الفريق الفوز في 16 من 20 مباراة خاضها تحت قيادته خلال هذا الموسم الذي لا يزال في منتصفه.

وكان شميت المدير الفني السابق لفريق باير ليفركوزن انتقل إلى تدريب بكين غوان في صيف 2017 بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي وقاد الفريق للفوز بلقب كأس الصين.

وأشار شميت نفسه مؤخرا إلى أن متطلبات عائلته تقتضي ترك العمل في الصين رغم المسيرة الإيجابية له مع فريقه بالصين إذ تقيم العائلة في ألمانيا.