الذكاء الاصطناعي: مان سيتى بطل الدوري الإنجليزي 2020

أوضحت أحدث الدراسات التى أجرتها قنوات “BT SPORTS” الإنجليزية، من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي عن أبرز توقعات والتنبؤات الخاصة بالموسم المقبل 2019\2020 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

حيث كشفت صحيفة “ديلى ميل” الإنجليزية، عن أن هذا التقرير قد اعتمد على مجموعة من الإحصائيات والأرقام الخاصة بمجموعة القنوات بالتعاون مع مجموعة من منصات البيانات المختلفة، وعليه جاءت توقعات سيناريو الموسم المقبل في إنجلترا معتمدا على الذكاء الاصطناعي والإحصائيات التي قام بوضعها خبراء التحليل الرياضي.

وقد ذكر التقرير أن من سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي ادى مانشستر سيتى تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بعدما يحصد 94 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يكتفى بالوصافة أيضا هذا الموسم.