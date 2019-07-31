الأهلي يطالب بخوض مباراة الذهاب أمام بطل جنوب إفريقيا بمصر

طالب مسئولو النادي الأهلي اتحاد كرة القدم الإفريقي بخوض لقاء الذهاب أمام بطل جنوب إفريقيا “اطلع برة” في مصر ضمن ذهاب الدور التمهيدي بالنسخة الجديدة ببطولة دوري الأبطال الإفريقي، وذلك بعد أن اعلن الكاف عن إقامة المباراة في جنوب السودان.

ويترقب المارد الأحمر رد الكاف للاستعداد لخوض اللقاء المقرر له أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من شهر أغسطس القادم، وكان من المفترض إقامة لقاء الإياب في نهاية الشهر نفسه في مصر.

وكان المارد الأحمر قد تواصل مع إدارة الفريق السوداني وتفاوض الطرفان حول إقامة مباراتي الذهاب والإياب في مصر بدلا من السودان، نظرا للأوضاع القائمة على السودان في الوقت الراهن؛ حيث رحب الفريق السوداني بذلك بينما ما زال الطرفان ينتظران رد اتحاد الكرة الإفريقي خلال الساعات القليلة القادمة.