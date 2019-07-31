النادي الأهلي يرسل القائمة الأفريقية للاعبين للاتحاد الأفريقي

ارسل اليوم النادي الأهلي القائمة الأفريقية الخاصة به، حيث سيتم إغلاق باب القيد في أفريقياً اليوم، ومن المؤكد أن يرسل النادي قائمته للاتحاد الأفريقي خلال الساعات المقبلة، والأهلي الذي توج مؤخراً بلقب الدوري المحلي، يستعد لمشاركاته في النسخة الجديدة بطولة أفريقيا مشواره في البطولة القارية بمواجهة فريق “اطلع برا” بطل جنوب السودان.

كما كان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد أكد أن الاجتماع بين لجنة التخطيط بالنادي والأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الذي جرى أمس وكان مثمراً في إطار التنسيق مع لجنة التخطيط بشأن رؤية الجهاز الفني بخصوص القائمتين المحلية والأفريقية، كما أن اللجنة تدعم مارتن لاسارتي وجهازه وكان هناك حوار إيجابي قد يخدم مصلحة الفريق وانتهي باعتماد القائمة الأفريقية التي سيتم الإعلان عنها اليوم.