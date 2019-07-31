أوناجم في الزمالك مقابل مليون و500 ألف دولار وإعارة كاسونجو

تمكن مسئولو نادي الزمالك من التوصل لاتفاق مع إدارة الوداد المغربي بشكل نهائي للحصول على خدمات اللاعب محمد أوناجم مقابل مليون و500 ألف دولار بالإضافة إلى إعارة لاعب الفريق الكونغولي كابونجو كاسونجو إلى صفوف الوداد لموسم وحيد.

وصرح مصدر موثوق داخل نادي الزمالك مشيرا إلى طيران اللاعب الكونغولي إلى المغرب خلال الساعات القادمة للتوقيع على عقود الانتقال إلى صفوف الفريق المغربي، وذلك بعد انتهى الفريقان من إتمام الصفقة بشكل رسمي، على أن يتوجه لاعب الوداد المغربي إلى مقر ميت عقبة لعقد جلسة مع مسئولي النادي وإتمام الصفقة وانضمامه إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على أن يقوم رئيس نادي الزمالك “مرتضي منصور” بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن صفقات الفريق الجديدة.