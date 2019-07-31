رسميا.. دودي الجباس يوقع لبيراميدز

تمكن المدير التنفيذي لفريق بيراميدز “المهندس ممدوح عيد” ومدير التعاقدات بالفريق “عمرو بسيوني” من التعاقد مع لاعب ليرس البلجيكي وفريق وادي دجلة “دودي الجباس؛ حيث تم بالفعل إتمام الصفقة بشكل رسمي وانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق، على أن يلحق بمعسكر الفريق مع زملائه استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالانتقال لفريق بيراميدز، خاصة وأنها بمثابة تجربة جديدة له مع الفريق، مضيفا أنه سيعمل على تقديم أفضل ما لديه بين صفوف النادي خلال الفترة القادمة.

وكان اللاعب كان انضم للعديد من الأندية الكبيرة خلال مشوار احترافه؛ حيث لعب لفريق نيوكاسل الإنجليزي وبلجيكا وفرنسا، كما لعب لوادي دجلة وكان هداف الدوري المصري، فضلا عن قيام المنتخب الوطني الأول باستدعاء اللاعب نحو 15 مرة.