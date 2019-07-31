نادي الأهلي يجدد عقد اللاعب حاتم البحيري مع فريق السلة

اعلنوا مسئولي النادي الأهلي نجحوا في تجديد التعاقد مع حاتم البحيري، لاعب فريق كرة السلة بالنادي، الذي يستمر عقده مع الفريق لموسم آخر، كما أن تم تجديد التعاقد مع حاتم البحيري وهو من أحد نجوم سلة القلعة الحمراء لمدة موسمين، فهو قد جدد العقد ليستمر اللاعب مع الفريق 3 مواسم قادمة.

كما أن الأهلي قد تعاقد مع أحمد إسماعيل قادماً من دوري الجامعات الأمريكية، وذلك بعد أن تم الاستغناء عن مصطفى الشافعي وكريم الدهشان ومصطفى مشعل وأحمد على برغوتة ومؤمن أبو العينين، كما أن مسئولو الاتحاد السكندري قد طلبوا من نظرانهم باتحاد السلة إنهاء إجراءات التعاقد مع الجورجي مايكل ديسكون للاعب الفريق الجديد.