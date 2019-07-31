10 صفقات للزمالك في المؤتمر الصحفي بميت عقبة

قام رئيس نادي الزمالك “مرتضي منصور” بعقد مؤتمر صحفي صباح اليوم كشف من خلاله عن صفقات الفريق الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهد المؤتمر حضور الصفقات الجديدة التي تمكن الفريق من التعاقد معها خلال الفترة الماضية وهي محمد أوناجم “لاعب الوداد المغربي”، محمد صبحي “حارس بتروجيت”، محمد عواد “حارس الإسماعيلي”، أشرف بن شرقي “لاعب الهلال السعودي”، محمد أبو جبل “حارس سموحة”، إسلام جابر “المقاصة” محمد عبد الشافي “أهلي جدة” وكريم بامبو.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور كل من محمود عبد الرازق شيكابالا بعد أن أصدر مجلس إدارة الأبيض قرار بعودته إلى صفوف الفريق من جديد ومصطفي محمد.