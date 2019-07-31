القائمة الإفريقية للزمالك تكشف عن المستبعدين خلال الموسم الجديد

يقوم الجهاز الإدارة بنادي الزمالك بتسجيل قائمة الفريق المحلية والإفريقية، والتي سيتم الكشف من خلالها عن أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال الموسم الكروي الجديد، وذلك بعد قيام مجلس الإدارة باعتماد قائمة الفريق الجديدة المقرر المشاركة بها ضمن النسخة الجديدة من المنافسات المحلية “الدوري المحلي وكأس مصر، أو ببطولة دوري الأبطال الإفريقي.

ومن المقرر أن يخوض الفارس الأبيض لقاء الذهاب أمام فريق يكاداها ضمن منافسات النسخة الجديدة ببطولة دوري أبطال إفريقيا في أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من شهر أغسطس المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من نفس الشهر.