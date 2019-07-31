6 لاعبين خارج القائمة الإفريقية للنادي الأهلي أبرزهم إسلام محارب

كشف النادي الأهلي عن استبعاد نحو 6 لاعبين أو أكثر من القائمة الإفريقية الأولى للفريق، والتي من المقرر أن يقوم الفريق بإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وصرح مصدر موثوق داخل المارد الأحمر مشيرا إلى استبعاد كل من هشام محمد، محمد نجيب، أحمد علاء، باسم علي، إسلام محارب، ومحمد شريف، وأضاف المصدر مشيرا إلى قيام الفريق بقيد نحو 27 لاعبا ضمن قائمة الفريق الإفريقية الأولى وهم: “علي لطفي، محمد هاني، محمد الشناوي، شريف إكرامي، رامي ربيعة، علي معلول، أيمن أشرف، أحمد فتحي، سعد سمير، محمود وحيد، محمود متولي، اليو ديانج، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام عاشور، عمرو السولية، حسين الشحات، وليد أزارو، وليد سليمان، أحمد الشيخ، رمضان صبحي، جونيور أجاي، ناصر ماهر، صلاح محسن، مؤمن زكريا، مروان محسن”.

بينما ما زال المارد الأحمر يفاضل بين عمار حمدي والأنجولي جيرالدو، وفي حال التعاقد مع قفشة وإتمام الصفقة خلال الساعات القادمة، فسيدخل اللاعب دائرة المنافسة.