اتحاد الكرة يبحث تقديم مواعيد مواجهات الكأس

يبحث اتحاد كرة القدم المصري تقديم مواعيد مواجهات كأس مصر المتبقية والتي من المقرر استئنافها في شهر سبتمبر القادم، وذلك بعد تعارض مواعيد المباريات المتبقية بالكأس التي حددتها لجنة المسابقات مع الأجندة الدولية للمنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي، في ظل خوض المنتخبان للعديد من المباريات الودية في الثاني من شهر سبتمبر القادم وتستمر حتى التاسع من الشهر نفسه.

ويدرس الاتحاد المصري لكرة القدم تلك الأزمة للبحث عن حلول لها؛ حيث يعتبر الأقرب في الوقت الراهن هو تقديم مواعيد مواجهات الكأس بعد تعارضها مع الأجندة الدولية، خاصة وأن المنتخبين كل منهما يتمسك بلاعبيه الدوليين، على أن تستأنف مباريات الكأس في 15 أغسطس القادم، ومن المقرر أن يقوم الاتحاد بحسم الجدل في ذلك الأمر خلال الأيام القادمة.