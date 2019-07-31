اليوم.. الأهلي يرسل قائمته الإفريقية للاتحاد الإفريقي

كشف النادي الأهلي عن موعد إرسال قائمة الفريق الإفريقية للاتحاد الإفريقي؛ حيث من المقرر أن يقوم مسئولو الفريق الأحمر بإرسال قائمة الفريق الإفريقية اليوم الأربعاء، خاصة وأن مساء اليوم هو آخر الأيام المحددة لباب القيد الإفريقي للأندية.

ويستعد المارد الأحمر لخوض أولي مبارياته في النسخة الجديدة لبطولة إفريقيا أمام فريق اطلع برة والمقرر لها في منتصف شهر أغسطس القادم ضمن ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الإفريقية، وذلك بعد أن توج الفريق الأحمر ببطولة الدوري العام بعد الفوز على المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات البطولة المحلية.

وصرح مدير الكرة بالفريق “سيد عبد الحفيظ” مشيرا إلى قيام مدرب الفريق، مارتن لاسارتي بعقد جلسة مع لجنة التخطيط؛ حيث شهدت هذه الجلسة دعم اللجنة للجهاز الفني واعتماد قائمة الفريق الإفريقية المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.