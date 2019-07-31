بعد فضيحة رادس.. كيف تناولت الصحف التونسية والمغربية قرارات "كاس"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف المغربية والتونسية الضوء على قرارت المحكمة الرياضية "كاس" بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

الحكمة الرياضية أصدرت قراراتها النهائية بشأن أحداث نهائي رادس حيث رفضت إعادة المباراة بعد قرار "كاف" (طالع قرارات المحكمة الرياضية).

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف التونسية والمغربية:

- صدمة للكاف والوداد في فضيحة "رادس"

قالت صحيفة ":L360" المغربية، إن المحكمة الرياضية وجهت ضربة قوية لإدارة الوداد البيضاوي المغربي والاتحاد الأفريقي بأكمله.

ووصفت الصحيفة المغربية القرار بالمفاجئ خاصة بعد قرار كاف بإعادة المباراة من جديد على ملعب محايد.

- "كأس" يلغي قرار الإعادة

ذكرت صحيفة "البطولة" المغربية، أن فريق الترجي التونسي استفاد من قرارات المحكمة الرياضية الدولية على خلفية الأحداث التي شهدتها أحداث "رادس".

وأضافت الصحيفة المغربية أن الترجي أصبح بطلاً للقب الأفريقي بعد رفض إعادة المباراة بجانب رفض طلب الوداد بشأن أحقيته في الحصول على اللقب القاري.

- صدمة ودادية

كشفت صحيفة "المغرب اليوم" أن نادي الوداد تلقى ضربة موجعة بعد قرار "كاس" حيث جاءت القرارات ضد مصالح الفريق المغربي.

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وسلطت الصحيفة المغربية الضوء على المنافس فريق الترجي التونسي، قائلة :"صفحة الترجي احتفلت باللقب القاري للموسم الثاني على التوالي".

- "الكاس" تلغي قرارات الإعادة

قالت صحيفة "هسبورت" المغربية إن المحكمة الرياضية رفضت إعادة مباراة الترجي والوداد على خلفية الأزمة التي حدثت في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت الصحيفة المغربية أن القرارت جاءت عكس المتوقع حيث أصبح الترجي مستفيدًا من عدم إعادة اللقاء على ملعب محايد.

- قرارات متوقعة

في المقابل، احتفلت الصحف التونسية بالقرارات التي أصدرتها المحكمة الرياضية حيث قالت صحيفة "الصريح" إن القرارات كانت متوقعة.

وأضافت الصحيفة التونسية أن القرارات جاءت لتنصف فريق "باب سويقة" ضد المؤامرات المغربية.

- الترجي بطلاً لأفريقيا

تناولت إذاعة "شمس إف إم" التونسية قرارات التحكيم الرياضية، قائلة أن فريق الترجي أصبح بطلاً لأفريقيا بعد التغريدة التي نشرتها الصفحة الرسمية لنادي "باب سويقة".

- الترجي أحق باللقب

قالت صحيفة "الصباح" التونسية إن الترجي أصبح أحق بالتتويج باللقب الأفريقي بعد إصدار المحكمة الرياضية قراره النهائي بشأن أحداث نهائي "رادس".

وأضافت الصحيفة أن مباراة الترجي والوداد لن يعاد بعدما أوصى الاتحاد الأفريقي بإعادة اللقاء.