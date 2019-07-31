"كاف" يعلن حكام مباراة الزمالك وبطل الصومال بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أسماء حكام مباراة الزمالك وديكادا بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وسيعود الأبيض للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد لأول مرة منذ 2017، بعد خوض آخر نسختين من البطولة الكونفدرالية، التي يحمل لقبها بعد التتويج بها لأول مرة في تاريخه أمام فريق نهضة بركان المغربي.
واختار الكاف طاقم حكام تونسي بقيادة الحكم يسري بوعلي لإدارة المباراة، على أن يعاونه أيمن إسماعيل وفوزي الجريدي، والحكم الرابع وليد الجريدي، وسيراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.
وسيخوض الزمالك مباراتي دور الـ64 في دوري الأبطال أمام ديكاداها الصومالي، ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من أغسطس، على أن يقام الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر ذاته.
ويخوض الزمالك مباريات دوري أبطال إفريقيا بصفته وصيف الدوري المصري الممتار في النسخة الحالية.
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