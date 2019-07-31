إنجاز جديد.. جمال بلماضي أول مرشح عربي وأفريقي لجائزة أفضل مدرب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة بالمدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم "ذا بيست" عن الموسم المنتهي.

الفيفا أعلن بشكل رسمي عن قائمة المدربين العشرة المرشحين للجائزة، وعلى رأسهم جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019.

وجاء ترشيح بلماضي للجائزة ليصبح أول مرشح عربي وأفريقي، حيث لم يسبق وأن ظهر اسم من القارة السمراء أو الوطن العربي بين المرشحين من قبل.

جائزة ذا بيست بدأت تحت إشراف الفيفا منذ عام 2016 بعد انفصالها عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، في الوقت الذي كانت تنظم فيه تحت مسمى "الكرة الذهبية" منذ عام 2010 للمدربين.

ومنذ عام 2010 وحتى العام الماضي، لم يسبق وأن ترشح أي مدرب عربي أو أفريقي للجائزة، حتى ظهر اسم بلماضي بعد أيام قليلة من تتويجه بطلًا لأفريقيا مع الجزائر.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة عن الموسم المنتهي كالتالي: جمال بلماضي "الجزائر"، ديدييه ديشامب "فرنسا"، مارسيلو جالاردو "ريفر بليت"، ريكاردو جاريكا "بيرو"، بيب جوارديولا "مانشستر سيتي"، يورجن كلوب "ليفربول"، ماوريسيو بوتشيتينو "توتنهام"، فيرناندو سانتوس "البرتغال"، إيريك تين هاج "أياكس" وتيتي "البرازيل".

وفي عام 2010، ضمت قائمة المدربين المرشحين للجائزة كلًا من: كارلو أنشيلوتي "تشيلسي"، فيسينت ديل بوسكي "إسبانيا"، أليكس فيرجسون "مانشستر يونايتد"، بيب جوارديولا "برشلونة"، يواكيم لوف "ألمانيا"، جوزيه مورينيو "إنتر ميلان وريال مدريد"، أوسكار تاباريز "أوروجواي"، لويس فان جال "بايرن ميونخ"، بيرت فان مارفيك "هولندا"، أرسين فينجر "أرسنال".

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أما المرشحين لعام 2011، فكانوا: بيب جوارديولا "برشلونة"، أليكس فيرجسون "مانشستر يونايتد"، جوزيه مورينيو "ريال مدريد"، فيسينت ديل بوسكي "إسبانيا"، أوسكار تاباريز "أوروجواي"، يواكيم لوف "ألمانيا"، أندري فيلاش بواش "بورتو وتشيلسي"، أرسين فينجر "أرسنال"، يورجن كلوب "بورسيا دورتموند"، رودي جارسيا "ليل".

وجاءت قائمة المرشحين عام 2012 كالتالي: فيسينت ديل بوسكي "إسبانيا"، جوزيه مورينيو "ريال مدريد"، بيب جوارديولا "برشلونة"، روبيرتو دي ماتيو "تشيلسي"، أليكس فيرجسون "مانشستر يونايتد"، يورجن كلوب "بروسيا دورتموند"، سيزار برانديلي "إيطاليا"، روبيرتو مانشيني "مانشستر سيتي"، يواكيم لوف "ألمانيا"، يوب هاينكس "بايرن ميونخ".

وضمت قائمة 2013 الأسماء التالية: كارلو أنشيلوتي "ريال مدريد وباريس سان جيرمان"، رافائيل بينيتيز "تشيلسي ونابولي"، أنطونيو كونتي "يوفينتوس"، فيسينت دي بوسكي "إسبانيا"، أليكس فيرجسون "مانشستر يونايتد"، يوب هاينكس "بايرن ميونخ"، يورجن كلوب "بروسيا دورتموند"، جوزيه مورينيو "ريال مدريد وتشيلسي"، فيليب سكولاري "البرازيل"، أرسين فينجر "أرسنال".

وشملت قائمة 2014 كلًا من: يواكيم لوف "ألمانيا"، كارلو أنشيلوتي "ريال مدريد"، دييجو سيميوني "أتلتيكو مدريد"، بيب جوارديولا "بايرن ميونخ"، جوزيه مورينيو "تشيلسي"، لويس فان جال "هولندا ومانشستر يونايتد"، أليخاندرو سابيلا "الأرجنتين"، أنطونيو كونتي "إيطاليا ويوفنتوس"، يورجن كلينسمان "الولايات المتحدة"، مانويل بلجيريني "تشيلي".

أما قائمة 2015، فضمت: لويس إنريكي "برشلونة"، بيب جوارديولا "بايرن ميونخ"، خورخي سامباولي "تشيلي"، ماسيمليانو أليجري "يوفنتوس"، كارلو أنشيلوتي "ريال مدريد"، لوران بلان "باريس سان جيرمان"، أوناي إيمري "إشبيلية"، جوزيه مورينيو "تشيلسي"، دييجو سيميوني "أتلتيكو مدريد"، أرسين فينجر "أرسنال".

وتواجد في قائمة 2016 كلًا من: كلاوديو رانيري "ليستر سيتي"، زين الدين زيدان "ريال مدريد"، فيرناندو سانتوس "البرتغال"، دييجو سيميوني "أتلتيكو مدريد"، بيب جوارديولا "بايرن ميونخ ومانشستر سيتي"، لويس إنريكي "برشلونة"، يورجن كلوب "ليفربول"، ديديه ديشامب "فرنسا"، كريس كوليمان "ويلز"، وماوريسيو بوتشيتينو "توتنهام".

وجاءت قائمة 2017 كلًا من: زين الدين زيدان "ريال مدريد"، أنطونيو كونتي "تشيلسي"، ماسيميليانو أليجري "يوفنتوس"، يواكيم لوف "ألمانيا"، جوزيه مورينيو "مانشستر يونايتد"، ليوناردو يارديم "موناكو"، كارلو أنشيلوتي "بايرن ميونخ"، بيب جوارديولا "مانشستر سيتي"، تيتي "البرازيل" دييجو سيميوني "أتلتيكو مدريد"، لويس إنريكي "برشلونة"، وماوريسيو بوتشيتينو "توتنهام".

أما قائمة العام الماضي، فشهدت تواجد كلًا من: ديديه ديشامب "فرنسا"، زين الدين زيدان "ريال مدريد"، زلاتكو داليتش "كرواتيا"، بيب جوارديولا "مانشستر سيتي"، يورجن كلوب "ليفربول"، دييجو سيميوني "أتلتيكو مدريد"، روبيرتو مارتينيز "بلجيكا"، إرنيستو فالفيردي "برشلونة"، ستانيسلاف تشيرشيسوف "روسيا"، جاريث ساوثجيت "إنجلترا"، ماسيميليانو أليجري "يوفنتوس".