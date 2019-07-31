صفقة بيراميدز الجديدة.. موهبة نيوكاسل الشابة تصل للمحطة السابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى شعبان:

بحثًا عن تجربة جديدة تعيد له البريق والتوهج قرر دودو الجباس الانتقال لنادي بيراميدز في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وفسخ الجباس عقده مع وادي دجلة بالتراضي بعد موافقة مجلس إدارة الفريق ليصبح صفقة بيراميدز الثامنة بعد الغاني جون أنطوي مهاجم نادي مصر المقاصة، و أحمد علي هداف الدوري والمقاولون العرب، بالإضافة لطارق طه ظهير أيسر الإسماعيلي، ومحمد عطوة مدافع الرائد السعودي، ومحمود حمادة لاعب وسط الإنتاج الحربي، وإسلام عيسي نجم المصري البورسعيد.

ويقدم الخليج 365 10 معلومات عن دودو الجباس

1- محمد الجباس وشهرته "دودو"ولد في مدينة بورسعيد ولعب للنادي البورسعيدي في بدياته.

2- يبلغ من العمر 31 عام حيث إنه من مواليد.

3- يبلغ طوله 1،84 متر ويلعب في مركز المهاجم.

4- يلعب دودو الجباس لاعب في مركز المهاجم الصريح بالإضافة إلى الجناح.

5- لعب الجباس خلال مشوراه الكروي لـ 6 أندية، منهم ناديين فى مصر فقط وادي دجلة والمصري .

6- لعب الجباس 127 مباراة في الدوري المصري وسجل خلالهم 28 هدف وصنع سبعة.

7- الجباس انتقل فى مرحلة شبابه إلى أكاديمية نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تحت لاكتشاف الموهبين وتدرب تحت قيادة جلين رويدر، قبل العودة للمصري.

7- في موسم الماضي لعب الجباس 18 مباراة في الدوري المصري ولم ينجح سوى تسجيل هدف واحد في مباراة الإسماعيلي.

8- يملك اللاعب جوازاً إنجليزيا بحسب أليكس كودي وكيل أعماله وهو ما سهل احترافه أوروبيا.

9- لعب الجباس لأربعة أندية أوروبية خلال مشواره الإحترافي وهي: ليرس البلجيكي و نيوكاسل الإنجليزي و أرل أفينيون الفرنسي وسويندون تاون الإنجليزي .

10- استدعى الجباس لمنتخب مصر 5 مرات ليسجل هدف فى 8 مباريات دولية خاضها مع الفراعنة.