تقرير.. ماذا قدمت صفقات الزمالك "العشر" قبل الانضمام للقلعة البيضاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

10 لاعبين جدد انضموا إلى الفريق الأول بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من بينهم 3 حراس مرمى وثنائي مغربي.

رئيس الزمالك أعلن اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي أقامه بمقر النادي عن الصفقات الجديدة للفريق الأبيض والتي تضمنت 3 حراس مرمى جدد بعد بيع عمر صلاح إلى سموحة وعماد السيد إلى الاتحاد السكندري فضلًا عن إصابة محمود عبدالرحيم "جنش" بقطع في وتر أكيليس استلزم غيابه عن صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

وضم الزمالك 10 لاعبين هم: "الثلاثي محمد عواد، محمد أبوجبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى، الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، محمد عبدالشافي، إسلام جابر، كريم بامبو، مع قرار بعودة محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد للفريق من جديد".

الخليج 365 يستعرض أبرز ما قدمه وافدو الزمالك الجدد الموسم الماضي:

محمد عواد

حارس مرمى الإسماعيلي السابق الذي قضى موسمه الماضي في صفوف الوحدة السعودي بعدما انضم إليه على سبيل الإعارة لمدة موسم.

عواد خاض 27 مباراة بقميص الفريق السعودي في الدوري (بواقع 2394 دقيقة) من أصل 30 مباراة، حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات وتلقت شباكه 34 هدفًا.

شارك عواد في 3 مباريات ببطولة كأس الملك (300 دقيقة) تلقت شباكه 4 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في مواجهة واحدة.

محمد أبوجبل

لاعب الزمالك العائد إلى صفوفه بعد 3 سنوات قضاها بقميص نادي سموحة.

أبوجبل انضم إلى صفوف الزمالك خلال الميركاتو الحالي ليدعم صفوف الفريق الأبيض في ظل غياب محمود جنش للإصابة.

صاحب الـ30 عامًا، شارك الموسم الماضي مع الفريق السكندري في 33 مباراة بالدوري، استقبلت شباكه 38 هدفًا وحافظ على نظافتها في 10 مباريات.

محمد صبحي

اللاعب الشاب حارس مرمى بتروجت المنضم مؤخرًا إلى صفوف الزمالك.

الحارس الشاب سينضم إلى قائمة فريق الشباب مواليد 1999 وبذلك لن يحجز مكانًا في قائمة الفريق الأول.

وحصل الزمالك على موافقة صبحي الذي وقع على عقود الانضمام للزمالك ليصبح لاعبًا في الفريق الأبيض بشكل رسمي.

محمد أوناجم

نجم فريق الوداد المغربي الذي قضى في صفوفه 4 مواسم، تُوج خلالها ببطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة لكل منهما.

أوناجم يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن ويبلغ من العمر 27 عامًا.

شارك لاعب الزمالك الجديد في 23 مباراة بالدوري المحلي رفقة فريقه المغربي بالموسم الماضي (1683 دقيقة)، سجل 6 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة في بطولة الدوري.

كما شارك المغربي في 11 مباراة أخرى بدوري أبطال أفريقيا (978 دقيقة) سجل هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة.

أشرف بنشرقي

لاعب الهلال السعودي السابق والمنضم مؤخرًا إلى صفوف الزمالك.

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بنشرقي بدأ مشواره في صفوف المغرب الفاسي ثم انتقل إلى الوداد المغربي ومنها إلى الهلال ثم لانس الفرنسي على سبيل الإعارة قبل العودة إلى صفوف الفريق السعودي مجددًا ومنها إلى الزمالك المصري.

بنشرقي يبلغ من العمر 24 عامًا ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.

اللاعب المغربي شارك الموسم الماضي رفقة فريقه الفرنسي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية خلال 24 مباراة (1027 دقيقة) سجل 3 أهداف وصنع تمريرة واحدة حاسمة.

محمد عبدالشافي

الظهير الأيسر السابق في صفوف الزمالك قبل 5 مواسم.

"شيفو" كان لاعبًا في صفوف الزمالك قبل انتقاله إلى أهلي جدة مطلع موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة ثم فعّل النادي السعودي بند الشراء ليبقى في صفوف الدوري السعودي حتى الموسم الماضي تخللها إعارة لمدة موسم إلى صفوف الفتح.

صاحب الـ34 عامًا شارك في 22 مباراة بقميص الفتح الموسم الماضي (1980 دقيقة)، بجانب 3 مباريات أخرى ببطولة كأس الملك.

إسلام جابر

انضم إلى صفوف الزمالك قادمًا من مصر للمقاصة خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدما قضى الموسم الماضي في صفوف الداخلية على سبيل الإعارة.

جابر يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب ويبلغ من العمر 23 عامًا.

شارك جابر بقميص الداخلية خلال 25 مباراة بالدوري ومباراة بالكأس (2206 دقيقة)، سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

كريم بامبو

من ناشئي النادي الأهلي، انضم إلى صفوف الإسماعيلي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2015/2016 في صفقة انتقال حر.

قضى بامبو مع الدراويش 4 مواسم قبل انضمامه إلى صفوف الفريق الأبيض في الميركاتو الجاري.

شارك بامبو بقميص الإسماعيلي في الموسم الماضي خلال 27 مباراة بالدوري (1394 دقيقة) سجل 6 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، كما تواجد في مباراتين بكأس مصر إلى جانب 7 مباريات أخري بدوري أبطال أفريقيا.

شيكابالا

انتقل محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الزمالك بعد نهاية فترة إعارته في صفوف الدوري اليوناني.

شيكابالا انضم إلى فريق أبولون اليوناني مطلع الموسم الماضي، لم يشارك سوى في 11 مباراة فقط سجل هدفًا وحيدًا وصنع مثله.

عودة شيكابالا إلى القلعة البيضاء تمت بناء على وعد من رئيس نادي الزمالك بتحقيق أمنية اللاعب بإنهاء مشواره في صفوف الفريق.

مصطفى محمد

عاد إلى صفوف الزمالك بعد نهاية فترة إعارته في طلائع الجيش حيث انضم إلى الفريق العسكري خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

البالغ من العمر 21 عامًا شارك رفقة الجيش خلال 29 مباراة بالدوري (2408 دقيقة) سجل 12 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة.