المحكمة الرياضية توضح.. هل توج الترجي بدوري أبطال أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلنت المحكمة الرياضة أنها اتخذت قرارًا بعدم إعادة مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على خلفية القرار التي اتخذه الاتحاد الأفريقي لكرة "كاف".
ووفقًا لقرار المحكمة الرياضية، فأن طلب الوداد البيضاوي تم رفضه حيث سعى النادي البيضاوي الحصول على اللقب الأفريقي.
قرار المحكمة الرياضة أوصى بضرورة إعادة النظر للأجهزة المختصة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
ومن المقرر أن يتم البحث عن مطالب الترجي في وقت لاحق بحسب ما كشفته المحكمة الرياضية المغربية.
وشهدت مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري الأبطال أزمة على خلفية تعطيل تقنية الفيديو "VAR".
وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت في المغرب انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المقابل كانت نتيجة مباراة الذهاب تشير إلى تفوق الترجي بهدف دون رد.
جدير بالذكر أن الترجي يُعد بطلاً للنسخة السابقة لبطولة دوري الأبطال بعد الفوز على الأهلي في لقاء الإياب بنتيجة (3-0) بعد نهاية موقعة الذهاب بتفوق الفريق الأحمر بنتيجة (3-1).
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